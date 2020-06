Patané: finalmente area Lago Ex Snia è monumento naturale

Roma – “Oggi in Commissione Ambiente e Agricoltura abbiamo dato parere favorevole, all’unanimita’, allo schema di Decreto del Presidente della Regione Lazio che riconosce l’area del lago ex-Snia Viscosa come Monumento Naturale”. Cosi’ in una nota Eugenio Patane’, Consigliere regionale del Pd e componente della Commissione Ambiente e Agricoltura alla Pisana.

“È un provvedimento che accolgo con grande soddisfazione perche’ gia’ nel luglio scorso insieme ad altri colleghi di maggioranza – aggiunge Patane’ – ho presentato una mozione, approvata dall’Aula, che impegnava gli uffici regionali a bloccare un tentativo di speculazione edilizia e ad accelerare l’iter per l’istituzione del Monumento Naturale su quella stessa area. Oggi finalmente- conclude Patane’- l’area in cui insiste l’unico lago naturale di Roma, che si estende complessivamente per 7,5 ettari e presenta una grande valenza naturalistica e elevate potenzialita’ di rinaturalizzazione spontanea e guidata, vede riconosciuta la sua funzione di potenziale corridoio ecologico tra la Riserva Naturale Valle dell’Aniene e il Parco dell’Appia Antica in funzione delle valenze vegetative e faunistiche”.