Patanè-Minnucci: lavoratori Atac, scongiurare avvio solidarietà

Roma – “Accogliamo con grande preoccupazione l’avvio da parte di Atac delle procedure per l’attivazione del Fondo Bilaterale di Solidarieta’ per il Trasporto Pubblico, per far fronte alla situazione straordinaria determinatasi in seguito all’emergenza Covid19, con la sostanziale assenza di ricavi da parte dell’azienda. È una misura pesante per i lavoratori che dobbiamo scongiurare mettendo in campo tutte le azioni possibili”. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri del Pd alla Regione Lazio, Eugenio Patane’ ed Emiliano Minnucci.

“La richiesta di accesso al Fondo, qualora dovesse diventare realta’ infatti- aggiungono Patane’ e Minnucci- coinvolgerebbe fino a 4 mila lavoratori, che avrebbero una riduzione oraria variabile da 7 a 39 ore, per una durata stimata di 9 settimane a partire dal 23 marzo prossimo”. “Oltre al prezioso intervento circa l’anticipazione della ripartizione del Fondo Nazionale Trasporti, al quale stanno lavorando il ministro Roberto Gualtieri e la ministra Paola De Micheli – che ringraziamo per gli sforzi che stanno compiendo in questa situazione di emergenza- dobbiamo immaginare nuovi provvedimenti-aggiungono- che possano tenere in vita le aziende del trasporto pubblico, che dal 23 febbraio hanno sostanzialmente perso i propri ricavi”.

“In questo senso sono auspicabili interventi e risorse per tutto il comparto atte a garantire sia l’equilibrio economico delle aziende, sia il sostegno al reddito dei lavoratori, senza la necessita’ di ricorrere agli ammortizzatori sociali. L’auspicio dunque- concludono Patane’ e Minnucci- e’ l’approvazione di una serie di provvedimenti di comparto in grado di far fronte alla grande emorragia di ricavi delle aziende del Tpl e alla complessita’ di un momento storico tanto critico. Misure urgenti da mettere in campo prima che la situazione diventi irrimediabilmente compromessa, soprattutto per aziende come Atac che devono onorare le statuizioni del concordato”.