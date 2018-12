Patané: Ospedale Castelli sintomo buona amministrazione

“L’inaugurazione odierna del nuovo Ospedale dei Castelli Romani rappresenta una bella storia di buona amministrazione, di competenza, di capacità, di determinazione. Il Lazio cambia”: così in una nota Eugenio Patané, Consigliere regionale del Pd alla Pisana.

“Oggi abbiamo inaugurato una struttura straordinariamente moderna – aggiunge Patané – che viene aperta nell’ottica della riorganizzazione della rete Ospedaliera per farla diventare un Dea di primo livello, per servire efficacemente i territori sui quali insiste. L’Ospedale dei Castelli, insieme alle nuove assunzioni, alla stabilizzazione dei precari e al rafforzamento dei servizi territoriali, disegnano una nuova sanità del Lazio”.

“Ci tengo a ringraziare in modo particolare – conclude Patané – il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, per averci creduto fino in fondo, Emilio Cianfanelli, per aver voluto questo ospedale prima di tutti e più di tutti e aver sventato, in passato, ogni tentativo di cancellare l’opera; Alessio D’Amato per averci lavorato a lungo e il dott. Mostarda per aver coordinato il lavoro”.