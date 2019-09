Patanè: Rimpasto Raggi certifica fallimento Giunta

Roma – “Il maxi rimpasto di Giunta operato oggi dalla Raggi è la certificazione ultima del totale fallimento di oltre tre anni di amministrazione”: così in una nota, Eugenio Patané, Consigliere regionale del Pd del Lazio e componente della Commissione Ambiente alla Pisana.

“Al di là degli artifici retorici utilizzati oggi dalla Sindaca per spiegare le ragioni del rimpasto – aggiunge Patané – il cambio degli assessori in settori strategici come trasporti, casa, politiche sociali e lavori pubblici, suona come una clamorosa ammissione di responsabilità da parte della Raggi per i risultati disastrosi della sua Giunta. Risultati che i cittadini romani, e i turisti, vivono e pagano purtroppo tutti i giorni”.

“Comunque la si voglia mettere, i continui cambi di assessori in tre anni e mezzo – conclude Patané – sono la cifra di un’amministrazione che naviga a vista, che procede nell’incertezza, senza riuscire a programmare e ad avere la benché minima visione di città moderna e proiettata al futuro. Nel continuo tourbillon di assessori e di vertici delle società partecipate, l’unica certezza purtroppo è il disastro di questa amministrazione”.