Patané: ringrazio Governo per flotta bus ecologici

Roma – “Grazie al Governo e al Ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti, Paola De Micheli, Roma Capitale avra’ a disposizione oltre 60 milioni per rinnovare la sua flotta bus e renderla piu’ ecologica e sostenibile”. Lo dichiara in un comunicato Eugenio Patane’, Consigliere regionale del Partito democratico e Presidente della Commissione Mobilita’ e Trasporti alla Pisana.

“Nonostante l’emergenza dovuta al Covid-19- aggiunge Patane’- l’esecutivo continua a lavorare alacremente anche su altri fronti: e’ di oggi la notizia dello stanziamento da parte del Mit di 398 milioni a favore di 38 comuni per il rinnovo del parco autobus, con l’obiettivo di rendere sempre piu’ sostenibile il trasporto pubblico locale nel nostro Paese”. “Gli oltre 60 milioni che arrivano a Roma dal Governo- conclude Patane’- sono una autentica manna dal cielo per il Campidoglio che potra’ utilizzare i fondi per rinnovare una flotta vetusta e ringiovanirla con mezzi meno inquinanti, piu’ sicuri ed efficienti a beneficio di tutti gli utenti del trasporto pubblico della capitale”.