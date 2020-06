Patrica, Aurigemma: Valeriani scappa da confronto

Roma – “Nella commissione urbanistica, politiche abitative e rifiuti di oggi alla Pisana, richiesta dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in merito all’impianto di trattamento rifiuti liquidi a Patrica in provincia di Frosinone, e alla quale hanno preso parte anche alcuni sindaci, l’assessore Valeriani ha preferito disertare, non partecipando e non mandando nemmeno un suo rappresentante. Cosi’ facendo, non sono state date risposte alle nostre istanze al fine di tutelare un territorio, come quello della Valle del Sacco, che a voce vogliono tutti riqualificare, ma poi in pratica la Regione sta autorizzando un nuovo impianto.”

“L’assessore rappresenta il potere esecutivo dell’amministrazione regionale, per questo ha il dovere, oltreche’ il diritto, di fornire chiarimenti e spiegazioni ai sindaci, che chiedono da tempo di sapere e comprendere se la volonta’ della regione e’ quella di autorizzare nuovi impianti, in una zona gia’ fortemente compromessa dal punto di vista ambientale. Percio’, la sua assenza e’ una mancanza di rispetto verso il territorio, i cittadini e i tanti amministratori dei Comuni che insistono in quell’area”. Cosi’ in un comunicato il consigliere di Fratelli d’Italia della Regione Lazio Antonello Aurigemma.