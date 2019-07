Patuanelli: è merito di Raggi se ora anche Casapound deve rispettare legge

Roma – “Oggi il sindaco di Roma Virginia Raggi ha fatto un atto straordinario, nella sua normalita’. Ha notificato un verbale per attestare l’irregolarita’ della scritta affissa sopra il portone di uno stabile. Cosa c’e’ di straordinario? Che quello stabile e’ la sede di Casapound, l’organizzazione di estrema destra che da anni occupa abusivamente il palazzo con il benestare di tutte le giunte, di destra e di sinistra, che hanno amministrato Roma prima del Movimento 5 Stelle. Se entro 10 giorni i fascisti del nuovo millennio non provvederanno, ci pensera’ il Comune di Roma. Il concetto e’ uno: per noi non esistono eccezioni davanti alla legge. Quelle insegne sono abusive, come abusiva e’ l’occupazione dello stabile. Il cui sgombero non dipende dal Sindaco, ma dal Viminale, che ci auguriamo applichi la stessa solerzia dimostrata in altri casi anche per Casapound”. Cosi’ in un comunicato il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato Stefano Patuanelli.