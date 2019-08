Patuanelli: ringrazio Raggi per nuovi autobus Atac

Roma – “Il sistema dei trasporti a Roma fa un grande passo in avanti, e questo e’ un bene per i cittadini romani e per tutti coloro che visitano la citta’ per lavoro o turismo. Oggi Virginia Raggi ha presentato 20 nuovi bus, che fanno parte di una tranche di 80 che stanno arrivando a Roma per rinnovare la flotta in servizio. Ma entro ottobre ne arriveranno in totale ben 227! Si tratta di una delle operazioni piu’ importanti sul fronte trasporti a Roma, il segno tangibile di un cambio di passo rispetto al passato di cui tutto il Movimento 5 Stelle – non solo a Roma – puo’ andare fiero. Non ci fermeremo qui, seguiranno altre azioni per rendere Roma piu’ vivibile ed efficiente e favorire simili processi in tutta Italia”. Cosi’ in una nota il capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Stefano Patuanelli.