Pd: abbraccio virtuale a Zingaretti, ora sconfiggere ‘bestia’

Roma – “Dall’assemblea telematica del Pd Roma, riunita insieme ai consiglieri comunali, il segretario regionale e altri 110 partecipanti, e’ giunto in diretta il saluto e l’abbraccio virtuale al segretario nazionale Nicola Zingaretti nel momento in cui ha annunciato la sua piena guarigione dal Coronavirus. Siamo sicuri che, come ha detto Nicola, insieme potremo sconfiggere la ‘bestia’ e ripartire piu’ uniti e piu’ forti”. E’ quanto si legge in una nota del Pd Roma diramata dal segretario, Andrea Casu.