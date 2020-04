Pd: al fianco istituzioni per piano infanzia

Roma – “Il Partito Democratico di Roma e’ al fianco delle istituzioni, governo e Regione Lazio, nel sostenere l’impegno per una ripartenza piu’ inclusiva possibile dei bisogni di tutte e tutti compresi quelli delle bambine e dei bambini, delle ragazze e dei ragazzi e delle loro famiglie”. Lo dichiarano in una nota Claudia Daconto della segreteria romana del Pd e la responsabile scuola Annarita Leobruni.

“In questa prospettiva e’ molto significativo- spiegano Daconto e Leobruni- l’annuncio del segretario nazionale Nicola Zingaretti per un prossimo piano infanzia, dall’altra l’impegno assunto dalla viceministra Ascani per rendere questo piano attuabile, di concerto con tutti gli Enti e i soggetti coinvolti. Come Pd Roma siamo in campo gia’ da molte settimane per costruire un’interlocuzione positiva e propositiva con genitori, insegnanti, operatori sapendo che se e’ fondamentale tenere insieme i diritti alla salute, al lavoro e all’istruzione, altrettanto e’ farlo con la massima responsabilita’, condivisione e gradualita’ nell’applicazione di ogni misura mirata alla progressiva uscita dalla fase emergenziale.

“Per questo- concludono Daconto e Leobruni- dopo le assemblee e gli incontri dei giorni scorsi, gia’ nei prossimi giorni torneremo a confrontarci pubblicamente su infanzia, scuola e servizi educativi e contribuire alla definizione di un programma per la ripartenza che, sempre in sicurezza, garantisca il diritto di cittadinanza anche alle cittadine e cittadini piu’ piccoli”.