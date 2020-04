Pd Ama: lavoratori azienda abbandonati da Campidoglio

Roma – “E’ gravissimo l’atteggiamento del Campidoglio che ha abbandonato definitivamente i lavoratori dell’azienda Ama. Oltre il problema quotidiano delle mascherine, le sanificazioni fatte a campione, i bilanci fermi dal 2017 e si va verso il quarto anno di non programmazione aziendale, ora si parla di cassaintegrazione di alcune categorie di operai. Il Campidoglio ha portato le sigle sindacali a indire uno sciopero per il 20 Aprile visto l’assenza dell’amministrazione capitolina in azienda. Mi auguro che la Raggi torni sui suoi passi e ascolti le richieste dei lavoratori che fino ad oggi, in autonomia hanno colmato le lagune dell’azienda per garantire il servizio ai cittadini che pagano la tassa dei rifiuti. E’ ovvio che se la Sindaca continuasse con questo atteggiamento, lo sciopero sara’ l’unica strada e non sara’ l’unico. Per il bene degli operatori e dei cittadini, spero che dal Campidoglio arrivi un cambio di marcia e ci sia un minimo di appartenenza al settore ambientale e alla citta’ di Roma”. Cosi’ in una nota Flavio Vocaturo del Pd AMA.