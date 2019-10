Pd Ama: lavoratori uniti contro crisi azienda

Roma – Queste le parole di Flavio Vocaturo, segretario del circolo Pd Ama, in merito alla crisi che l’azienda sta attraversando.

Ieri ha preso vita un’assemblea con grande adesione dei lavoratori Ama contro la crisi dell’Azienda che non ha precedenti nella storia. Dagli operai di zona, al decoro urbano, ai meccanici. Autisti, impiegati della direzione e amministrativi dei cimiteri, esponenti Nazionali e Regionali del sindacato. Tutti insieme abbiamo detto NO alla politica che sta mettendo in atto il Campidoglio nei confronti di AMA. Bilanci bloccati, nessun piano industriale programmato e Consigli di Amministrazione indeboliti, il concordato ad un passo. Si ringrazia l’Assessore della Regione Lazio Massimiliano Valeriani che è al fianco dei lavoratori mettendoci la faccia e la presenza. Ora prepareremo lo sciopero del 25 ottobre che sarà un messaggio molto forte al Campidoglio.