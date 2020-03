Pd Ama: misure immediate, operai a rischio contagio

Roma – “Siamo in piena emergenza per il Coronavirus e Roma sta entrando nelle ore complicate e bisogna prenderne atto. La sindaca Raggi non si puo’ limitare nel dire di lavorare da casa o prendere le ferie. Ci sono servizi pubblici che devono andare avanti per evitare altre emergenze legate ai rifiuti che sono conduttori di virus. Per questo gli 8.000 dipendenti Ama e i 3.000 della Multiservizi devono essere messi in sicurezza. Cosi’ in una nota Flavio Vocaturo, del Pd Ama.

“Le mascherine- prosegue- non bastano se negli spogliatoi non c’e’ la distanza tra un dipendente e l’altro, se nelle stesse strutture non viene igienizzato il ‘perimetro rosso’. Stessa situazione sui mezzi di lavoro che devono essere igienizzati in tutta la cabina dove gli operai ci passano la maggior parte delle ore e pulizia continua sul vestiario. Ad oggi tutte queste misure di sicurezza non sono state attuate e la cosa e’ preoccupante visto che 11.000 dipendenti di Roma stanno a rischio contagio e trasmissione del virus. Ci aspettiamo che immediatamente che vengano prese queste misure per mettere in protezione operai e cittadini, visto che in questo momento la situazione e’ molto delicata”.