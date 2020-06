Pd Ama: Ospedale Santo Spirito sommerso di rifiuti

Roma – “Siamo all’assurdo, la situazione delle utenze non domestiche della citta’ di Roma e’ totalmente fuori controllo. Situazioni di scuole, stabilimenti balneari, centri commerciali ed ospedali senza un servizio di ritiro costante di rifiuti. Come vediamo la situazione dell’ospedale Santo Spirito di Roma a due passi da citta’ del Vaticano e’ una scena assurda, con bidoni dei rifiuti pieni, cartoni non ritirati e organico che fermenta bigattini. Il tutto avviene mentre il Campidoglio ha lasciato 270 lavoratori delle ditte appaltatrici di Roma a casa dopo che gli ha affidato l’appalto nel gennaio 2018. Tutto questo e’ assurdo per i lavoratori e per la citta’ di Roma e nel caso degli ospedali , pensare che i Nostri cari possono ritrovarsi ammalati in mezzo a topi, bigattini e rifiuti e’ agghiacciante. Serve andare a fondo alla questione e che il Campidoglio si prenda le sue responsabilita’ che sono molto gravi”. E’ quanto sostiene in una nota Flavio Vocaturo, esponente del Pd.