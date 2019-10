Pd, Ama: il Partito Democratico aderisce allo sciopero del 15 ottobre

Roma – Cominceremo con l’assemblea dei lavoratori AMA a Fortebraccio il 14 ottobre alle ore 18:00 e il 15 saremo in piazza con i sindacati e le altre municipalizzate Romane per far sentire la nostra voce e chiedere le dimissioni della sindaca Raggi, visto la gravità in cui si trovano le aziende municipalizzate. Una situazione che a Roma non ha precedenti, lavoratori e cittadini non ne possono più. Saranno due giorni che l’amministrazione capitolina non potrà non prenderne atto.