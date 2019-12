Pd Ama: i polmoni verdi di Roma non hanno né progetti né tutela

Roma – “Roma e’ considerata uno dei comuni piu’ verdi d’Europa, ad oggi vediamo soltanto polmoni verdi destinati a loro stessi. Ecco villa Borghese, la quale la manutenzione del verde e’ senza soldi e di quelli stanziati nel 2019, solo una piccola parte sara’ destinata alla Villa e gia’ parecchi alberi sono stati identificati per l’abbattimento. Ecco villa Ada, la quale non ha sicurezza per la mancanza di presidio sul territorio e il servizio giardini ormai e’ un ricordo.”

“Ecco la pineta di Castel Fusano con strade romane e ville di 2 mila anni fa, vedi Villa di Plinio. Attualmente e’ abbandonata a prostitute e accampamenti di senza tetto, i quali producono una montagna di rifiuti con rischio incendi perche’ hanno anche fornelli e bombole del gas. La sindaca Raggi ha avuto piu’ volte richieste e segnalazioni da comitati e cittadini vari ma oltre a riunioni non ha mai costruito un programma con esperti del settore e tutela ambientale, lo dimostra la riunione del verde che ha fatto la scorsa estate senza la presenza di esperti.”

“Noi come circolo Ama, il quale e’ sensibile al tema dei rifiuti e decoro ambientale stiamo per dare vita ad un progetto ambientale che a Roma manca e coinvolgera’ esperti, scuole, volontari e tutti quelli che vorranno aderire per far tornare i polmoni verdi di Roma vivibili delle famiglie e dai bambini, tutelando un patrimonio storico, artistico e culturale datoci in eredita’ da moltissimi anni ma ad oggi nessuno ha mai creato un centro culturale ambientale per migliorare e valorizzare il nostro cuore verde. Il prossimo mese sara’ fatta la presentazione e a breve sara’ pubblicata la data dell’evento”. Cosi’ in una nota il segretario del circolo Pd Ama, Flavio Vocaturo.