Pd Ama: Raggi blocca auto per inquinamento ma per ambiente nessuna polemica

Roma – “La Raggi rincorre l’emergenza, blocca la citta’ per l’inquinamento ma da quando si e’ insediata, non e’ stata in grado di programmare una riduzione dei livelli dell’inquinamento anche attraverso l’ammodernamento dei mezzi di Ama, Atac e a uso e consumo dei mezzi della politica del centro storico.”

“Basti pensare che L’Ama ha 280 mezzi pesanti, ossia quelli che svuotano i cassonetti stradali e su 280 mezzi 211, ossia oltre il 70 % ha piu’ di 10 anni d’eta’, con alcuni che toccano i 15 anni; considerando che la vita media di un mezzo di servizio ambientale e’ al massimo di 8 anni! Se il Comune avesse contribuito ad rinnovare il parco mezzi di propria competenza, forse non sarebbe bastato ma sarebbe stato di esempio per avviare politiche ambientali che non cavalchino solo l’emergenza.”

“I 5 stelle erano quelli che sbandieravano le politiche contro le auto blu, contro l’inquinamento, ma ad oggi non solo sono rimaste le auto blu ma non sono stati capaci nemmeno di fare una politica a tutela dell’ambiente che non fosse solo uno slogan. Ci auguriamo che il Campidoglio si ricordi che lo scopo delle politiche ambientali non e’ bloccare le citta’ per diminuire lo smog ma quello di dare ai cittadini un’opportunita’ ecologica che avra’ risvolti nel futuro”. Cosi’ in una nota Flavio Vocaturo del Partito Democratico.