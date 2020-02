Pd Ama: a Roma solo 900mila persone fanno raccolta porta a porta

Roma – “Roma ha un dato sulla raccolta differenziata ferma al 44% , solo 900 mila cittadini romani sono raggiunti dal porta a porta e 2 milioni circa fanno quella con i cassonetti stradali. Il costo di portare i rifiuti fuori citta’ e’ di 180 euro a tonnellata su gomma e ogni giorno partono circa 170 Tir verso altre citta’ italiane e non solo; se invece i rifiuti fossero trattati a Roma il costo diventerebbe di 80 euro a tonnellata, ben 100 euro in meno di portarli fuori.”

“Questo vorrebbe dire che la tassa dei rifiuti si ridurrebbe di parecchio e le tasche dei romani ne trarrebbero beneficio, ma purtroppo la realta’ e’ un’altra. Basta scaricabarile. A Roma serve una proposta seria, efficace ed imminente per risolvere il problema dei rifiuti , nella gestione integrata dei rifiuti non si puo’ piu’ ragionare per ripartizioni amministrative ma per bacini di utenza, in modo tale che si realizzino gli impianti necessari al fabbisogno territoriale determinato dagli Ambiti Territoriali Ottimali, superando barriere e conflitti, concentrandosi principalmente su alcuni tra i principi e i criteri del Testo unico sull’ambiente”. Cosi’ in una nota Flavio Vocaturo segretario del circolo Pd Ama.