PD AMA: Roma è sott’acqua, cittadini e scuole con forti disagi

“I Romani si trovano in forti disagi per via del maltempo che da giorni tutti i canali di comunicazioni davano imminenti” così in una nota Flavio Vocaturo segretario PD AMA.

“In molti municipi di Roma molte persone non sono potute andare a lavoro, alcune portare i figli a scuola.

Il fatto grave è che i canali di competenza comunale soprattutto nelle zone a rischio idraulico non sono stati puliti malgrado l’emergenza meteo e non saranno puliti fino a fine mese perché non hanno affidato i lavori non finendo la gara di appalto per completare l’iter amministrativo; non solo ma non hanno presentato un programma per le urgenze di questa importanza.

Noi come circolo PD AMA avevamo posto la questione a più municipi compreso il X “Uno con i disagi più gravi” ma ci avevano risposto che era tutto sotto controllo. Ora ci chiediamo: “Se era tutto sotto controllo perché abbiamo trovato piscine sotto le Nostre case ?” conclude la nota.