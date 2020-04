Pd Atac: Raggi promette 10 mascherine e ne arriva una

Roma – “Il circolo Pd Atac si chiede come mai la sindaca Raggi ha annunciato la distribuzione di kit anti Covid-19 dalla rimessa Atac di Grottarossa, composti da 10 mascherine e poi invece ne sia stata consegnata solo una, da utilizzare in caso di ‘emergenza’ agli operatori di front-line, che tutti i giorni sono impegnati nel servizio di trasporto pubblico a stretto contatto con i passeggeri. Pensiamo sia necessario pensare alla salute sia dei dipendenti che degli utenti, attraverso la fornitura di tutti i presidi di protezione individuale necessari in questa fase ancora critica”. Cosi’ in una nota il coordinatore circolo Pd Atac Claudio Chiovenda.