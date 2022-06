Pd, Baglio-Trombetti: bene più fondi Regione Lazio su buoni affitto

Roma – “L’incremento del contributo per il pagamento dell’affitto è un’ottima notizia perché permette di dare più fondi alle tante famiglie in difficoltà che vivono a Roma e nella Regione. Con questa decisione la Giunta regionale presieduta dal presidente Zingaretti porta a 28 milioni di euro le risorse complessive a disposizione dei cittadini per il sostegno alla locazione”. Lo dichiarano in una nota la presidente del gruppo del Partito democratico, Valeria Baglio, e il presidente della commissione capitolina Patrimonio, Yuri Trombetti.

“E’ una misura importante, che arriva in un momento complesso contrassegnato dagli aumenti dell’inflazione e3 dei costi delle bollette che hanno sicuramente pesato maggiormente su chi vive una condizione di disagio economico”, concludono.

“L’amministrazione capitolina ha avviato in questi mesi interventi per agevolare la distribuzione dei buoni affitto e ora l’incremento previsto dalla Regione Lazio delle risorse disponibili permetterà di ampliare la platea di coloro che hanno diritto al sostegno economico. E’ questa la direzione utile perché nessuno, oggi, sia lasciato solo”. (Agenzia Dire)