Pd: per bambini serve ora d’aria, sempre nel rispetto delle regole

Roma – “Un’ora d’aria per le bambine e i bambini nel rispetto delle regole vigenti. Il Pd Roma si unisce alla richiesta avanzata da gruppi di genitori attraverso lettere e petizioni online affinche’ il Governo intervenga al piu’ presto per garantire, come raccomandato da Oms, pediatri e psicologi, la salute e l’equilibrio psico-fisico dei piu’ piccoli”. Lo propone in una nota il Partito democratico di Roma.

“Le misure emanate in queste settimane per contenere la diffusione del contagio sono assolutamente necessarie, condivisibili, condivise e siamo tutti chiamati a osservarle scrupolosamente per tutto il tempo che le autorita’ sanitarie riterranno necessario- spiega la nota- In tale contesto resta consentita l’attivita’ motoria entro breve distanza dalla propria abitazione e l’uscita con animali domestici per l’espletamento delle funzioni fisiologiche anche piu’ volte al giorno, purche’ nel rispetto della distanza di almeno un metro tra una persona e l’altra.”

“Chiediamo al Governo che analoga possibilita’ – breve uscita nei pressi della propria abitazione – sia esplicitamente prevista anche per tutti i bambini, accompagnati da un solo adulto, senza alcun assembramento o stazionamento in parchi-gioco o giardini, e che sia consentito l’uso dei cortili condominiali, qualora presenti, attraverso un sistema di turnazione tra i condomini”.

“La costrizione prolungata all’interno di abitazioni spesso prive di balconi, terrazzi e giardini, rappresenta una condizione che, a lungo andare, puo’ essere nociva per la mancanza di luce, aria e attivita’ motoria leggera. Un rischio che riteniamo necessario scongiurare o comunque ridurre al massimo. Inoltre- conclude il Partito democratico di Roma- proprio perche’ non e’ possibile ad oggi stabilire una data certa di riapertura delle scuole, consideriamo utile estendere la vendita presso tutti i supermercati di materiali da cartoleria quali penne, matite, colori, pennarelli, fogli, quaderni ecc, ormai non piu’ reperibili in tempi brevi attraverso l’e-commerce, per consentire sia le attivita’ di didattica a distanza che di intrattenimento per i piu’ piccoli”.