Pd: bambini vanno liberati da immobilismo Raggi

Roma – “Dobbiamo liberare le bambine e i bambini di Roma ostaggio dell’immobilita’ di una sindaca e di un’amministrazione completamente refrattarie ad assumersi qualsiasi responsabilita’ politica e amministrativa nei confronti dei piu’ piccoli e dei loro diritti”. E’ quanto si legge in una nota del Pd Roma. “Le mozioni depositate oggi in Campidoglio dalle nostre consigliere Baglio e Tempesta per il ritiro dell’ordinanza sulle aree ludiche e per programmare tutte le attivita’ necessarie per l’avvio del servizio di spazi educativi integrati- si legge- vanno esattamente in questo senso e rappresentano l’ennesimo tentativo di richiamare il Campidoglio ai propri doveri.”

“Un tentativo dettato da responsabilita’ istituzionale e dalla profonda consapevolezza, condivisa con tutto il Partito Democratico a tutti i livelli, dell’ingiustizia di cui sono vittime i nostri concittadini piu’ piccoli condannati a scontare i ritardi, l’inefficienza e l’indifferenza senza scuse di chi non ha mai saputo ne’ voluto guidare questa citta’. Da settimane chiediamo di mettere al centro della ripartenza di Roma anche i diritti e le condizioni dei minori che piu’ di tutti hanno sofferto per il lockdown e per le sue conseguenze. Soprattutto quelli delle fasce piu’ fragili o con disabilita’”.

“Se nei Municipi guidati dal centrosinistra- si legge- nonostante l’assenza del Comune, si sta lavorando al massimo per dare risposte alle esigenze dei bambini e delle famiglie, la sindaca non solo continua assurdamente a impedire l’accesso alle aree ludiche negli spazi verdi pubblici spesso peraltro abbondonati all’incuria piu’ totale; non solo e’ in drammatico ritardo sull’apertura dei servizi educativi per la fascia 0-3 e dei centri estivi nonostante la Conferenza delle Regioni abbia eliminato anche l’obbligo di autorizzazione da parte della Asl.”

“Non solo si e’ ben guardata dal sostenere e dal mettersi a disposizione delle scuole desiderose di organizzare momenti di saluto all’aperto per le classi che concludono un ciclo scolastico ma, come si e’ avuta dimostrazione lampante nella commissione Scuola che si e’ riunita ieri, e’ anche totalmente afona rispetto alla ripresa di settembre. Come Partito Democratico – conclude la nota – continueremo a stare al fianco di tutti i cittadini di Roma affinche’ siano tutelati i loro diritti, a cominciare da quelli dei bambini, e continueremo a farci promotori di proposte concrete e condivise per restituire tempi, spazi e relazioni ai piu’ piccoli e per garantire a tutti un ritorno a scuola a settembre in presenza e in sicurezza”.