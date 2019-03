Pd: basta Raggi, dimissioni subito dopo fallimento totale e drammatico

Roma – “Mentre e’ ancora in corso in Aula Giulio Cesare il Consiglio comunale, con il gruppo Partito Democratico Assemblea capitolina abbiamo chiesto alla sindaca Virginia Raggi #dimissioni subito per il fallimento amministrativo totale e drammatico di cui e’ responsabile insieme al MoVimento 5 Stelle. Roma muore ogni giorno di piu’. Hanno trasformato la Capitale nel piu’ grande laboratorio per la decrescita infelice. È ora di dire basta! A casa ora! #BastaRaggi”. Lo scrive il Pd Roma sulla sua pagina Facebook pubblicando il video della protesta In Aula.