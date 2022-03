Pd, Battaglia-Trombetti: grazie a Gualtieri per forum cittadino beni confiscati

Roma – “Siamo lieti di condividere la scelta operata dal Sindaco e dalla Giunta di avviare i lavori del Forum cittadino sui beni confiscati, la cui presidenza è affidata all’Assessore Tobia Zevi, per il prossimo giovedì 17 marzo.”

“Siamo certi che il lavoro che ne uscirà, grazie all’impegno profuso in questi anni da tante associazioni impegnate sul tema, sarà linfa per un’idea condivisa di legalità e di inclusione sociale.”

“Il Forum infatti nasce da una specifica delibera capitolina, fortemente voluta dal mondo associativo, dal Consiglio comunale, dall’assessore Zevi e da tutta la Giunta.”

“Grazie al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri per aver dato gambe ad un movimento coeso, utile alla città e importante per quell’idea di amministrazione condivisa che non può che farci bene”. Così in un comunicato Yuri Trombetti e Erica Battaglia, consiglieri comunali Dem. (Agenzia Dire)