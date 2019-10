Pd Campidoglio: chiesta presenza Soumahoro in Aula, siamo solidali con lui

Roma – “Quanto appreso ieri dal quotidiano Repubblica riguardo al grave e triste episodio occorso ad Aboubakar Soumahoro lascia un forte sgomento. Purtroppo non e’ l’unico episodio del genere, e’ da tempo che in citta’ si moltiplicano focolai di odio razziale e sociale. Le reazioni peggiori sono l’indifferenza e la banalizzazione. A partire dalle istruzioni capitoline va dato un segnale di civilta’ forte e chiaro. Per questo abbiamo deciso di chiedere alla Presidente dell’Assemblea capitolina di invitare ufficialmente il signor Soumahoro a sedersi al nostro fianco in aula Giulio Cesare, un atto dal forte valore simbolico. Ripensare le politiche di inclusione deve essere una priorita’ per l’amministrazione”. Cosi’ in una nota il gruppo del Pd capitolino.