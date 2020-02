Pd Campidoglio: Comune deve intervenire per salvare libreria Tor Bella Monaca

Roma – “La crisi delle librerie romane colpisce anche le periferie. A rischiare la chiusura questa volta e’ la libreria Booklet Le Torri, nel municipio VI di Roma. Situata nel cuore di Torbellamonaca, rappresenta uno dei pochi centri culturali e di aggregazione, in un quartiere gia’ sguarnito e sofferente. Vanno sostenuti i librai e gli esercenti come Alessandra Laterza che con coraggio e fanno impresa sociale a vantaggio del quartiere e della citta’. La chiusura di questo luogo sarebbe gravissimo.”

“Si tratta di un presidio culturale, riscatto civile e di ritrovo sociale. Sono rimasti solo sessanta giorni di tempo per provare a salvarla. I Campidoglio intervenga al piu’ presto e scongiuri la chiusura della libreria. Nei prossimi sessanta giorni presso Booklet sono in programma diverse presentazioni, ma anche laboratori per bambini perche’ la libreria di Tor Bella Monaca e’ anche un punto di ritrovo, confronto e crescita”. Cosi’ in una nota il gruppo capitolino del Pd.