Pd Campidoglio: fuoriluogo polemiche Raggi su sanità Regione Lazio

Roma – “Oggi la sindaca ha commentato negativamente lo stato della sanita’ laziale. Crediamo che in questo momento le polemiche siano fuori luogo. Dobbiamo concentrare tutti gli sforzi per capire come rispondere alle esigenze dei romani in questo drammatico momento e ringraziare chi sta lavorando senza soluzione di continuita’ per far fronte a questa drammatica emergenza. Ricordiamo che la Giunta Zingaretti ha portato fuori dal commissariamento la sanita’ laziale dopo un enorme sforzo. Vogliamo ringraziare tutti gli operatori del settore sanitario e le eccellenze scientifiche di cui andiamo orgogliosi, come ad esempio lo Spallanzani”. Cosi’ in una nota il gruppo del Pd capitolino.