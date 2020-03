Pd Campidoglio: immediatamente coordinamento Comune-Municipi

Roma – “Roma sta vivendo la piu’ grave emergenza dal dopoguerra ad oggi, ora piu’ che mai le forze politiche dovrebbero stringersi attorno alle istituzioni. Il gruppo Pd Campidoglio assieme a tutti i gruppi municipali ha dato subito questa disponibilita’. Purtroppo nei giorni scorsi abbiamo assistito al prevalere degli egoismi di parte, a polemiche politiche sterili proprio da parte di chi oggi avrebbe il compito di amministrare Roma. Isolamento decisionale e assenza di interlocuzione con parti sociali, sindacati, associazioni di categoria stanno caratterizzando l’azione della sindaca anche in questa delicata fase di governo della citta’”. Cosi’ in una nota il gruppo del Pd in Campidoglio.

Per i dem capitolini “serve un immediato cambio di rotta: riattivare la capigruppo comunale quale cabina di regia per dare risposte concrete e rapide in termini di sicurezza per la salute, di sostegno alle attivita’ in crisi, per potenziare le risposte su welfare e fragilita’, per sostenere il lavoro, per mettere in sicurezza e rafforzare l’azione di chi giorno per giorno lavora per far si’ che ai cittadini non manchino i servizi essenziali (Ama, Atac, vigili urbani, operatori sociali). Serve ora piu’ che mai un coordinamento tra Campidoglio e Municipi. È fondamentale investire sul coinvolgimento dei Municipi che sono in prima linea nel rapporto con i cittadini e le loro difficolta’. Un coordinamento che consentira’ risposte piu’ efficaci e rapide alle emergenze quotidiane”.

“A parte gli esempi virtuosi del I, II, III e VIII- conclude la nota- poco altro si e’ visto in termini di iniziative a favore dei cittadini. Serve partire subito con commissioni e consiglio in videoconferenza sia al Campidoglio che nei Municipi affinche’ le istituzioni non smettano di funzionare. Non ci sono scorciatoie da questa terribile crisi si esce solo ritrovando unita’ istituzionale senza se e senza ma”.