Pd Campidoglio: inerzia M5s, solidarietà a lavoratori

Roma – “Oggi saremo al fianco dei lavoratori di Roma Metropolitane, nello sciopero proclamato oggi in Campidoglio per ribadire l’inerzia e l’inadeguatezza dell’amministrazione M5s. La sindaca ha il dovere di dare delle risposte e prendere una posizione chiara e definitiva sul futuro di questa societa’. Abbiamo piu’ volte espresso la necessita’ di rilanciare l’azienda e modificare il Piano industriale presentato che mortifica professionalita’ e sviluppo infrastrutturale della citta’. I lavoratori chiedono quindi semplicemente un futuro certo per loro e le loro famiglie e l’amministrazione comunale deve prendersi la responsabilita’ di dare delle risposte concrete”. Cosi’ in una nota il gruppo del Pd capitolino.