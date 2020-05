Pd Campidoglio: Piano Sociale vecchio e senza confronto

Roma – “Un’occasione sprecata quella di oggi in Commissione Politiche sociali di Roma Capitale: il M5S ha proposto una delibera di piano regolatore sociale vecchia nei dati, povera nell’innovazione, manchevole dei contributi delle parti sociali e del Terzo settore, spoglia delle nuove criticita’ emerse durante questa drammatica emergenza Covid. Piu’ che una prospettiva di sviluppo e di programmazione degli interventi sociali, e’ la fotografia- gia’ allora insufficiente- di una citta’ che non esiste e a cui si vuol continuare a dare piccole e sparute risposte. Il Piano Sociale cittadino nasce da una analisi di qualche anno fa.”

“Non abbiamo ancora i dati aggiornati cosi’ come ribadito dagli uffici oggi in commissione politiche sociali, ed e’ evidente che l’emergenza Covid-19 ha modificato totalmente l’assetto sociale della citta’, generando nuovi bisogni sociali, nuove poverta’. Le parti sociali hanno posto alcune questioni che non possono essere accantonate e non ascoltate come ad esempio accaduto col mancato recepimento nel merito da parte dell’assessorato delle tredici proposte avanzate da Cgil-Cisl-Uil. Infatti il piano aveva ricevuto pareri condizionati nel novembre scorso (2019), ma nessuna delle richieste mosse dalle associazioni del Forum Terzo Settore e delle consulte sembrano essere state accolte.”

“L’approccio che contraddistingue l’amministrazione Raggi nella approvazione dello strumento di pianificazione, che riteniamo ad oggi fondamentale ma inadeguato, e’ assolutamente incomprensibile. Non possiamo non considerare grave la totale chiusura sulla possibilita’ di una modifica del deliberato di giunta e di un suo aggiornamento alla luce dei nuovi dati e dei nuovi bisogni sociali generati dall’affetto dell’emergenza covid-19.”

“Le condizioni di impoverimento dei cittadini si sono aggravate e le fragilita’ preesistenti al Covid-19 sono ancora piu’ deboli. Il Piano sociale rischia cosi’ di non assolvere al compito primario che si e’ posto: ricondurre la persona al centro. Raggi ci ripensi e ragioni con la citta’: l’emergenza chiede immediata assunzione di responsabilita’ e risposte certe ai bisogni”. Cosi’ in un comunicato Giovanni Zannola, consigliere comunale Dem, Erica Battaglia della direzione regionale del Pd, i consiglieri municipali Caterina Boca del II, Claudia Pappata’ del IX, Margherita Weylam del X, Daniela Cirulli del XII, Agnese Rollo del XV.