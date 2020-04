Pd Campidoglio: Raggi deve intervenire per contributo disabili gravissimi

Roma – “L’emergenza non distolga l’attenzione dalla quotidianita’. A fronte delle risorse aggiuntive stanziate ben prima dell’emergenza infatti, ad oggi e’ ancora piu’ urgente intervenire sull’attribuzione del contributo e assegno di cura per le persone con disabilita’ gravissima, nonche’ su quanti restano esclusi dalle graduatorie per i nuovi parametri che Roma Capitale ha inserito solo quest’anno che di fatto negano l’accesso al beneficio assistenziale anche a quanti gia’ ne godevano. Bene hanno fatto i sindacati di Cgil, Cisl e Uil a chiedere la riapertura di un confronto. Confronto che auspichiamo includa anche il nostro partito che, sul tema, sta presentando un preciso ordine del giorno in aula Giulio Cesare e nei Municipi. In un momento cosi’ grave e buio per tutti noi, il Campidoglio si mostri disponibile ad alleggerire le difficolta’ di chi, piu’ di altri, ha bisogno di istituzioni sensibili e vicine”. Cosi’ in una nota Giovanni Zannola, consigliere capitolino dem ed Erica Battaglia, della direzione regionale del Pd.