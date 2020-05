Pd Campidoglio: Raggi deve rivedere orari esercizi commerciali

Roma – “L’ordinanza della Sindaca sugli orari degli esercizi commerciali va rivista estendendo la apertura dei negozi all’intera giornata della domenica. La nuova disciplina degli orari e’ dettata dalla necessita’ di decongestionare il trasporto pubblico e garantire la sicurezza dei cittadini senza penalizzare inutilmente gli esercenti commerciali. Le misure sulle aperture al traffico e alla sosta, l’estensione delle osp e la disciplina oraria sono misure che devono contribuire all’obiettivo di consentire il distanziamento sociale e far ripartire le attivita’ economiche.”

“L’ordinanza della sindaca e alcune decisioni della amministrazione, come ad esempio la riapertura delle strisce blu, sono in contrasto con questi obiettivi. Pertanto il partito democratico sabato ha presentato una delibera sulla estensione delle osp, domani ca in aula la mozione per la riapertura della sosta libera e la richiesta di modifica degli orari sostiene la necessita’ di superare pregiudizi ideologici e corrispondere adeguatamente alle esigenze della citta’ in questa fase di contrasto all’epidemia covid”. Cosi’ in una nota il gruppo del pd capitolino.