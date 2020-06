Pd Campidoglio: Raggi deve scongiurare stop cantieri, riceva lavoratori Metro C

Roma – “Fare video-passerelle da pubblicare sui social, visitando i cantieri della Metro C, non risolvono i problemi. Lo stato di agitazione dei lavoratori della metro C dichiarato da CGIL-CISL-UIL ci preoccupa molto e mette ancora una volta a nudo l’immobilismo di una giunta sempre alla ricerca di una ciambella di salvataggio. Esprimiamo solidarieta’ e sostegno ai lavoratori che manifesteranno giovedi’ 2 luglio, in Piazza del Campidoglio. La Sindaca Raggi incontri le rappresentanze dei lavoratori e scongiuri un ulteriore blocco dei lavori. Servono assunzione di responsabilita’, concretezza e risposte immediate sulla ripresa dell’attivita’ produttiva. Si dimostri con celerita’ di voler realizzare la Metro fino a Piazzale Clodio, non solo a chiacchiere, ma con atti concreti, senza rimpalli di responsabilita’, assumendo posizioni chiare verso la citta’ che attende da anni un’opera fondamentale per la mobilita’”. Cosi’ in una nota il gruppo capitolino del PD.