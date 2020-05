Pd Campidoglio: Raggi non ha piano e chiude aree gioco

Roma – “Apprendiamo con un certo sconcerto l’ordinanza della Sindaca Raggi sulla chiusura delle aree ludiche in tutti gli spazi esterni della Capitale. È noto a tutti che il DPCM e’ stato emanato soltanto il 17 maggio, ma di certo non serviva aspettare un decreto per prevedere che bisognava attuare un certo tipo di prevenzione e soprattutto di manutenzione, molto spesso di carattere ordinario, per consentire ai piu’ piccoli cittadini di questa citta’ di usufruire delle aree a loro dedicate. A pensar male, si fa peccato, ma a a destare qualche sospetto sulle inadepienze e immobilismo dell’attuale amministrazione c’e’ anche il fatto che alle nostre richieste di report su quante sanificazioni e manutenzioni del verde sono state fatte, non c’e’ stata alcuna risposta”. Cosi’ in una nota il gruppo capitolino del PD.

“È evidente che l’amministrazione, come per bonus affitti e buoni spesa, e’ in ritardo su tutto e farebbe bene a rimediare nel piu’ breve tempo possibile. Siamo all’inizio della fase di ripresa, dopo mesi di lockdown, una fase in cui tutti dovremo imparare a convivere con il virus e la Sindaca Raggi si sta dimostrando ancora una volta incapace a svolgere il suo ruolo. Chiudere oggi le aree ludiche- conclude la nota- perche’ non si e’ in possesso di un piano, certifica che in questi ultimi 70 giorni non si e’ fatto nulla per predisporre le ripartenze. Invece di emettere ordinanze di chiusura senza limiti di tempo, la Sindaca rimedi subito agli errori della sua amministrazione.”