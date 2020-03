Pd Campidoglio: Raggi vuole controlli ma ignora lavoratori Ama

Roma – “La sindaca Raggi e’ preoccupata delle assenze in Ama ma non si accorge che le tutele per i lavoratori della societa’ capitolina sono insufficienti. Perche’ invece non attiva i controlli proprio sulla societa’ che non garantisce un lavoro sereno ai propri dipendenti? Assistiamo ancora una volta all’ennesimo voltafaccia sui diritti dei lavoratori. Da giorni le OO.SS. lanciano l’allarme sull’assenza di procedure specifiche da parte dell’azienda e sulla sanificazione dei locali e dei mezzi.”

“Raggi chiede ma non si attiva! Chiede anche di assumere personale, dimenticando che l’azienda non approva un bilancio dal 2017. Con quali procedure vuole arrivare a nuove assunzioni? È davvero incredibile che dopo aver disatteso per 4 anni le normali procedure di gestione dei conti aziendali proprio in questi giorni la sindaca Raggi si ricordi che servono nuove assunzioni. Raggi sveglia: i lavoratori ti chiedono sicurezza e tu chiedi controlli.” Cosi’ in una nota il gruppo capitolino del PD.