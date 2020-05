Pd Campidoglio: riapertura aree bambini e manutenzione parchi

Roma – “I parchi di Roma versano per la maggior parte nel degrado e sono impraticabili, ma per la sindaca Raggi e’ meglio fare giocare i bambini in questi luoghi che evidentemente per lei sono puliti e pienamente fruibili, invece che nelle cosiddette aree ludiche. Proprio sulle condizioni dei parchi e delle ville della citta’ abbiamo presentato nei giorni scorsi atti e interrogazioni, per chiedere verifiche puntuali sulla manutenzione e sul verde, senza ricevere risposta e oggi abbiamo depositato un’ulteriore mozione per sollecitare la riapertura delle aree ludiche.”

“Nessuno chiede alla sindaca di usare qualche magico superpotere, capiamo quanto possa essere difficile lavorare alla ripresa puntuale per ogni singolo settore e in questa direzione va proprio la nostra mozione, per predisporre ogni procedura utile al fine di far tornare i bambini nelle aree ludiche in totale sicurezza. Chiediamo, pertanto, alla sindaca Raggi semplicemente di fare il proprio lavoro, l’ordinaria amministrazione e la manutenzione, visto che in moltissimi casi si tratta di attrezzature gia’ deteriorate e inagibili da anni. Non vogliamo che ricadano sui bambini ulteriori problematiche, tra l’altro con un’ordinanza di chiusura senza alcun limite di tempo”. Cosi’ in una nota il gruppo del Pd capitolino.