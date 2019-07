Pd Campidoglio: sì a differenziata ma no a trasbordo

Roma – “Basta rincorrere l’emergenza e terrorizzare il territorio con pensate come quelle delle aree di trasbordo per i rifiuti indifferenziati. Si scelga con orgoglio di puntare sulla raccolta differenziata, sulla minor produzione di rifiuti e sulla sostenibilita’ ambientale e sociale. Nel dire un secco NO alle aree di trasbordo in aree popolate di cittadini e servizi come il quartiere di Labaro o di Saxa Rubra, ma in generale al principio della non programmazione in tutta la Citta’, Roma Capitale tiri fuori il coraggio enunciato tre anni fa in campagna elettorale e inizi ad investire sul futuro dei nostri figli. Chiediamo l’estensione della raccolta differenziata porta a porta, oggi ferma, dopo un periodo florido che era arrivato a raggiungere fino a 48 mila abitanti nel nostro Municipio dopo 20 anni di nulla. Solo il ‘porta a porta’ permette di diminuire la quantita’ di rifiuti indifferenziati, rifiuti che costano di piu’ in termini di smaltimento, di stoccaggio e di rispetto per l’ambiente”. Lo scrive in una nota il gruppo Pd del Campidoglio. “Chiediamo- prosegue la nota del Pd- nel rispetto delle tasse che paghiamo che venga approvato il bilancio di Ama e sia realta’ un piano industriale degno di questo nome. Un piano che preveda il cambio del parco mezzi calibrato sul nuovo sistema di raccolta, la progettazione e la costruzione di impianti pubblici di smaltimento in piena condivisione con i quartieri e la cittadinanza, la trasformazione dei rifiuti in risorsa. Il gioco del rimpallo delle competenze non funziona piu’: Roma Capitale si assuma le sue responsabilita’, come quelle relative agli impianti che non sono di competenza regionale, e riparta proprio dallo smaltimento di rifiuti come assicurazione di entrate certe. Siamo, probabilmente esasperati da questa che ormai consideriamo un’assenza grave di progetto da parte di Roma Capitale. Abbiamo lanciato una petizione pubblica e non ci fermeremo. Abbiamo una proposta. Chiediamo assunzione di responsabilita’. Non siamo rifiuti”.