Pd Campidoglio: sosteniamo Spesa Sospesa, nessuno venga lasciato solo

Roma – “Sono ore molto difficili per Roma e per l’Italia e come Partito democratico di Roma siamo al servizio della nostra comunita’ per dare risposte concrete e immediate a chi ha piu’ bisogno e sostenere tutte le istituzioni e le realta’ sociali in prima linea. Nel pieno rispetto di tutte le disposizioni delle autorita’ non abbiamo mai interrotto la nostra azione politica in difesa dei piu’ deboli e dei piu’ fragili per aiutare e proteggere tutti i romani, nessuno escluso. Insieme ai nostri eletti abbiamo chiesto al Campidoglio di garantire al piu’ presto l’erogazione dei contributi resi possibili dai fondi stanziati dal Governo e della Regione Lazio”. Cosi’ in una nota il Pd Roma.

“Chiediamo ai nostri iscritti di partecipare attivamente alle iniziative di ‘spesa sospesa’ attivate nei Municipi grazie alle buone pratiche avviate dalle Giunte di centrosinistra. Attraverso le nostre assemblee telematiche, aperte a tutti- cosi’ ancora la nota- continuiamo a fornire informazioni puntuali sui nuovi provvedimenti, a rispondere ai quesiti dei romani, raccogliamo contributi e consigli sulle iniziative istituzionali da intraprendere a ogni livello per non lasciare nessuno da solo. Per maggiori informazioni su come si puo’ sostenere il progetto ‘spesa sospesa’ nel proprio territorio e chiarimenti e per contribuire alla campagna e’ attivo l’indirizzo mail altuofiancoPDRoma@gmail.com”.