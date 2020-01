Pd Campidoglio: su partecipate bavaglio maggioranza ad Aula

Roma – “La maggioranza in Campidoglio e’ lo specchio dell’incapacita’ della Sindaca Raggi. Entro lo scorso 31 dicembre l’Assemblea Capitolina avrebbe dovuto approvare la delibera di razionalizzazione periodica delle partecipate pubbliche di Roma Capitale di primo e secondo livello, oltre 30 societa’, per intenderci. L’amministrazione comunale andra’, quasi sicuramente, incontro a sanzioni per quasi 500.000 euro a causa di questa in adempienza, ma, la prode maggioranza grillina, non paga, ha deciso di troncare il dibattito in aula mettendo il bavaglio alle opposizioni. Un disperato tentativo di approvare al piu’ presto la delibera che calpesta le prerogative delle opposizioni. Anche in questo caso, la maggioranza dimostra di non conoscere la parola vergogna”. Cosi’, in una nota, il gruppo del pd capitolino.