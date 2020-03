Pd Campidoglio: tutti insieme per risorse Governo e Regione

Roma – “Ora non si puo’ perdere tempo. Dobbiamo vagliare le modalita’ per rendere l’utilizzo delle somme immediato, rifuggendo come la peste lungaggini gestionali e burocratiche. Si riuniscano domani le commissioni competenti e l’Assemblea Capitolina al fine di decidere come articolare le risposte alle diverse esigenze e si deleghi agli enti di prossimita’, ai municipi, per quanto piu’ possibile l’erogazione degli aiuti. Dobbiamo mettere a punto un sistema che garantisca aiuto a tutti coloro che hanno realmente bisogno per portare un po’ di serenita’ a migliaia di famiglie.”

“In sintesi la proposta del gruppo capitolino del PD si articola nei seguenti punti: 1) Subito piano per gestire fondi governo/regione 2) consiglio e commissioni per deliberare “iter veloce” no burocrazia! 3) coinvolgere municipi per la gestione 4) coinvolgere protezione civile e associazioni volontariato per logistica e distribuzione 5) andare oltre principio della “poverta’ accertata” per tutti quelli che ora hanno bisogno. 6) organizzare rapida e forte comunicazione con tutti gli strumenti di veicolazione dell’informazione necessari”. Cosi’ si conclude la nota del gruppo capitolino del Pd.