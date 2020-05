Pd Campidoglio: urgenze bloccate da lotte interne M5S su Raggi

Roma – “La lotta tutta interna al Movimento Cinque Stelle tra chi vuol fare le scarpe alla sindaca e chi la vuole ricandidare, e’ l’epilogo del fallimento dell’amministrazione a Roma. I grillini risolvano a casa loro la questione delle candidature, ma non si permettano di piegare il loro ruolo all’ambizione di questo o quell’altra fazione, come sta accadendo con la guerriglia interna sulla delibera della occupazione del suolo pubblico. Il giudizio del Pd sulla Sindaca e sulla sua giunta e’ da sempre lo stesso, una bocciatura su tutti i fronti e non e’ neanche necessario ribadire cio’ che appare evidente ai cittadini. Ne abbiamo viste troppe in questi quattro anni, ora si sta superando ogni limite. I romani, soprattutto in un momento di crisi quale quello che stiamo vivendo, hanno bisogno di decisioni, delibere atti amministrativi necessari, risposte concrete, e non possono essere chiamati ad assistere a questo indecente balletto di poltrone e poltroncine”. Cosi’ in un comunicato il gruppo capitolino del Pd.