Pd: centri Covid Lazio modello nazionale

Roma – “La scelta di mettere in campo strutture Covid dedicate per gli utenti delle Rsa ha protetto una fascia fragile di cittadini e rappresenta un punto di riferimento nazionale nella strategia antivirus”. Lo scrive in un comunicato il segretario del Pd Lazio Bruno Astorre. “Anche una sola vittima e’ un dramma, per questo non riesco a capire come si possa fare polemica su un tema cosi’ complesso e delicato nel pieno dell’emergenza. Viviamo tutti un momento durissimo, straordinario e che i cittadini hanno capito molto bene. Stiamo uniti, restiamo a fianco di medici infermieri e delle famiglie che vivono momenti di angoscia. Ciascuno per quel puo’ e per le proprie responsabilita’. Le chiacchiere e le polemiche- conclude Astorre- non salvano vite e non mettono paura al virus”.