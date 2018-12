PD: centro Roma isolato per lavori in stazioni metro

Roma – “A due settimane dal Natale il centro di Roma e’ isolato. Le stazioni metro Spagna, Barberini chiuse per verifiche tecniche agli impianti di traslazione delle stazioni della metro A e la stazione Repubblica ancora inagibile dopo il grave incidente che ha coinvolto i supporters del Cska di Mosca”.

“Il calvario per gli utenti della metro diretti in centro si e’ ripetuto anche questa mattina. Si registrano, peraltro ulteriori disagi nelle stazioni Valle Aurelia e Flaminio con le scale mobili ferme e fuori servizio. Sulle operazioni in corso e sui tempi necessari nessuna informazione”. Cosi’ in una nota il gruppo capitolino del Pd.

“Da ieri sera, quello che avrebbe dovuto essere un servizio di navette alternative di collegamento nella tratta Flaminio-Termini e’ apparso da subito insufficiente con forti disagi per gli utenti. Nonostante siano disponibili da un anno i fondi per le manutenzioni delle Metro il Campidoglio, in ritardo con le convenzioni da stipulare, e’ costretto ad lavorare in emergenza. I disagi dei romani- conclude la nota- non finiscono piu’, la fase 2 della Raggi si annuncia ancora piu’ critica”.