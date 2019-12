Roma – Oggi lo Scout Center di Roma diventa una grande piazza di incontro e di ascolto delle realta’ romane. Con ‘Destinazione Roma’ parte il viaggio voluto dai consiglieri dei Gruppi consiliari capitolini della Lista Civica Roma Torna Roma e del Partito Democratico.

Un viaggio che rimette al centro della politica prima di tutto l’ascolto e la costruzione di un progetto comune. “Assistiamo sempre piu’ a messaggi urlati, spesso carichi di odio e divisivi. Di fronte a tutto questo- spiegano i consiglieri dei gruppi capitolini Lista Civica Roma Torna Roma e Partito Democratico- noi volutamente scegliamo il confronto, convinti del valore unico e insostituibile delle idee che nascono dal vedersi e dall’ascoltarsi fisicamente.”

“È responsabilita’ di tutti migliorare la qualita’ della vita e rafforzare il tessuto sociale della citta’, ormai ferma e in cui perfino la bellezza e’ ferita e offesa. Per Roma e’ importante voltare pagina e per l’Amministrazione individuare un nuovo passo. Per questo abbiamo voluto ‘Destinazione Roma’, una campagna di ascolto della citta’”.

Inizia cosi’ un primo step di incontri con cittadini, associazioni, mondo del lavoro e realta’ romane e da oggi saranno attivi 10 gruppi di lavoro tematici. Ambiente e ciclo dei rifiuti, Decoro e lotta al degrado, Casa e beni comuni, Sport, Welfare, Cultura, Scuola e formazione, Smart city e big data sono alcuni dei temi dei gruppi che si riuniranno per formulare proposte e progetti per la citta’ e che si daranno appuntamento gia’ all’inizio del prossimo anno.

“Percorreremo piu’ tappe- continuano i consiglieri di Civica e Pd- per formulare insieme proposte e idee. Alcune sono gia’ emerse nel corso dell’incontro: Nuovi poteri per la Capitale, Efficientamento energetico, Rigenerazione delle periferie, Nuove Politiche dell’Abitare, Roma Capitale del Mediterraneo ponte fra culture e Paesi”.

All’incontro di oggi ‘Destinazione Roma’, coordinato dal caposervizio dell’agenzia Dire Emanuele Nuccitelli, hanno partecipato con il loro contributo, tra gli altri: Francesca Danese (Forum Terzo Settore), Cristina Barletta (Comitato piazza della Repubblica), Gabriella Repaci (Comitato piazza Barberini), Marco Wong (AssoCina), Daniele Laureti (Gesis), Nereo Benussi (Codas), Monica Melani (Mitreo Corviale), Claudio Bosi (Associazione Don Milani), Vanda Morbilli (Rete Civica), Alessandro Specchia (Metrovia), Paolo Arsea (Mercurio Viaggiatore), Marco Italiano (PdZ Comitato Class Action), Luciano Bucheri (Comitato Recupero Urbano), Fabrizio Scorzoni (AIC), Giulio Anticoli (Associazione Botteghe Storiche), Fernando Liverotti (Associazione Commercianti Finocchio), Rita Brizzi (Comitato Trastevere), Cristiana De Paolis (Comitato Antimovida piazza Bologna), Laura Pelosi (residente piazza Bologna), Sandra Naggar (Comitato Don Minzoni), Giampiero Cioffredi (Osservatorio Legalita’ e Sicurezza), Massimiliano Monnanni (Asilo Savoia), Paolo Barros (La Voce della Diaspora), Carlo Stasolla (Associazione 21 luglio), Clara Pandolfi (Associazione Attiva Montesacro Salvamamme III Municipio). Sono stati invitati consiglieri e presidenti dei Municipi di centro-sinistra.