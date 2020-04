Pd: Comune deve inserire farmaci in buoni spesa

Roma – “Il contesto sociale di Roma, a causa della crisi, ha visto amplificarsi le disuguaglianze esistenti. Le risorse stanziate e gli strumenti di tutela e sostegno messi in campo per la fascia piu’ fragile della cittadinanza devono essere plasmati sulla base delle analisi dei bisogni che stanno emergendo. Infatti, in queste settimane di emergenza siamo sollecitati da innumerevoli richieste di chiarimenti, ma soprattutto di aiuto. Quindi, troviamo utile unire i fondi delle misure nazionali con quelli regionali, consentendo cosi’ di aumentare le risorse disponibili per i buoni spesa e di accogliere il piu’ alto numero di domande possibili.”

“Nello stesso tempo facciamo appello alla sensibilita’ dell’amministrazione capitolina affinche’ attivi ogni iniziativa possibile al fine di consentire l’erogazione dei buoni spesa a tutti coloro che ne hanno necessita’ e che non sono ancora riusciti a farne richiesta. Ad esempio, intervenendo sulla pianta organica dei municipi ampliandola, chiediamo di valutare la possibilita’ di posticipare la scadenza del 16 aprile e di includere nei buoni spesa anche la copertura delle spese farmaceutiche, previste nel fondo regionale ma non incluse nell’avviso di Roma Capitale.”

“In ultimo, nella speranza di trovare sintonia di intenti con chi governa la Citta’, chiediamo una veloce organizzazione delle modalita’ di erogazione del bonus affitto recentemente finanziato dalla Regione Lazio. La mole di lavoro e’ elevata e per questo ringraziamo i dipendenti capitolini che in queste settimane sono al lavoro senza fermarsi mai, ma non possiamo permetterci ritardi e falle burocratiche nell’erogazione sia dei buoni spesa ma soprattutto del futuro sostegno economico all’affitto, perche’ migliaia di nuclei familiari vivono una condizione di precarieta’ ed incertezza che non puo’ essere protratta ancora a lungo”. Cosi’ in un comunicato il Consigliere Capitolino del Partito Democratico Giovanni Zannola, l’assessora alle Politiche Sociali del Municipio VIII Alessandra Aluigi, le consigliere municipali Caterina Boca del II, Agnese Rollo del XV, Maura Lostia del V, Claudia Santaloce del I, Daniela Cirulli del XII, Claudia Pappata’ del IX, Erica Battaglia membro della Direzione regionale del Partito Democratico.