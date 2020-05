Pd Comune: ennesimo flop bus turchi dopo annunci

Roma – “L’Atac e’ ormai impronta dell’effimero. Dopo la vicenda dei 70 bus israeliani Euro 5, fermi per mesi nei parcheggi perche’ non rispettavano le direttive comunitarie e mai entrati in circolazione, ecco la triste e incredibile faccenda di 91 bus turchi ritirati dalla strada perche’ difettosi. Eppure le nuove flottiglie di bus hanno fatto giri propagandistici in tanti quartieri di Roma con tanto di scenografie e video della sindaca Raggi in compagnia di assessori e presidenti di municipi.”

“Ora attendiamo l’ennesimo video di spiegazioni, ma intanto abbiamo inviato una interrogazione urgente per avere le spiegazioni del caso. Purtroppo questa e’ l’ennesima sciatteria a danno dei cittadini romani che gia’ in difficolta’ per l’emergenza sanitaria si ritroveranno con i mezzi pubblici ancor piu’ contingentati, esasperando le possibilita’ di rispettare le distanze di sicurezza sui mezzi. A quanto pare la prima cittadina non ha una chiara visione delle priorita’ da risolvere nella citta’ che governa.”

“Gia’ la Sua ordinaria amministrazione a portato il trasporto pubblico al collasso, ora con questa nuova stangata, la sicurezza dei cittadini che man mano stanno cercando di vivere il piu’ serenamente l’avvio della fase 2 subisce un duro colpo. L’interrogazione urgente presentata quest’oggi alla sindaca e all’assessore alla Citta’ in Movimento chiede di conoscere quali siano i tempi di riconsegna e messa su strada dei 90 autobus in questione; quali siano i tempi per la consegna dei restanti autobus della medesima fornitura; e infine come l’Amministrazione intenda supplire alla mancanza di 90 mezzi del parco auto”. Cosi’ in una nota il gruppo del Pd capitolino