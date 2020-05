Pd Comune: interventi immediati, verde pubblico impraticabile

Roma – “Il 4 maggio e’ iniziata la Fase 2, quella della cosiddetta convivenza con il coronavirus. A Roma e’ quasi impossibile accedere nelle aree verdi, perche’ trasformate in vere e proprie giugle alla stregua di Jurassic Park, con erba alta, incolta e in totale abbandono. La situazione dei parchi e ville distribuiti nelle diverse zone di Roma – senza esclusione alcuna – e’ a dir poco imbarazzante. Alcune aree restano inspiegabilmente chiuse, non sono state eseguiti ne’ sfalci ne’ potature e molti parchi sono in situazioni indecorose. Eppure da settimane era annunciata la possibilita’ dell’apertura degli spazi verdi.”

“Nonostante la Fase 2 fosse alle porte il Campidoglio si e’ fatto trovare impreparato. Perche’ non sono stati programmati gli interventi per tempo? La sindaca e’ stata contraddittoria sulla pineta di Ostia ne’ risponde alle sollecitazioni dei Municipi che denunciano l’impraticabilita’ dei parchi. Nonostante la giunta abbia assicurato manutenzione e decoro, questa e’ la fotografia indecente che i romani hanno trovato dalla riapertura dei parchi, delle ville storiche e degli spazi verdi. Chiediamo alla sindaca Raggi di intervenire repentinamente con interventi di sfalcio, manutenzione e potature in tutte le aree verdi e i parchi pubblici per rendere praticabili le attivita’ all’aperto dopo due mesi di clausura forzata dei cittadini”. Cosi’ in una nota il Pd del Comune di Roma.