Pd Comune: Raggi deve intervenire, sciopero Ama è sciagura

Roma – “Da settimane denunciamo la scarsa attenzione in AMA per la tutela dei lavoratori. I sindacati da tempo chiedono il rispetto dei requisiti di sicurezza per i dipendenti e procedure di lavoro adeguate all’emergenza sanitaria. Oggi in commissione ambiente abbiamo assistito ad un lungo soliloquio del’A.U. della societa’ capitolina Stefano Zaghis che ha elencato una serie di misure a protezione dei lavoratori prese dall’azienda a partire dal 31 gennaio u.s.. Forse gli deve essere sfuggito che da oltre un mese i sindacati rimproverano all’azienda l’inadeguatezza delle misure prese a tutela dei lavoratori. Come gli e’ anche sfuggito che da un paio di settimane e’ stato procalamto lo stato di agitazione.”

“Infine, non si e’ accorto che il tavolo di confronto non e’ mai decollato per l’insoddifazione piu’ volte rappresentata in quella sede dai rappresentati dei lavoratori. Zaghis ancora una volta sembra non avere il polso della situazione. Come puo’ l’A.U. rappresentare in commissione ambiente, senza contraddittorio, un clima soddisfaciente in azienda mentre i sindacati proclamano al tempo stesso, per lunedi’ 20 aprile, lo sciopero degli operatori di Ama per un’intera giornata? Forse i lavoratori della societa’ capitolina, colpiti anche dal lutto per il decesso di un collega di lavoro, non si sono ancora accorti di tutto il lavoro approntato dai vertici della societa’ capitolina? Quanto sta accadendo e’ gravissimo, la societa’ capitolina e il Campidoglio hanno il dovere morale di scongiurare uno sciopero che giunge in un momento in cui la citta’ e’ gia’ provata dall’emergenza sanitaria.”

“Le accuse delle OO.SS. all’azienda sono sconcertanti e dicono chiaramente che da parte dei vertici di AMA non sono stati rispettati accordi sottoscritti in piu’ occasioni. Sono accuse gravi cui si aggiungono quelle relative a: ‘inadeguate misure a garanzia del distanziamento, scarsita’ delle sanificazione effettuate, inadeguata distribuzione di detergenti, consegna di una sola mascherina monouso a settimana e da utilizzare per 6 interi turni di lavoro. Nell’esprimere solidarieta’ ai dipendenti di AMA che denunciano la precarieta’ delle condizioni di lavoro in corso di emergenza, chiediamo alla sindaca Raggi di non perdere ulteriore tempo e di intervenire per scongiurare uno sciopero di cui i romani non sentono davvero la necessita’”. Cosi’ in una nota il gruppo capitolino del Pd.