Pd Comune: sospesa partecipazione a tavolo dopo ostruzionismo M5S

Roma – “Nella riunione del tavolo istituzionale di questo pomeriggio abbiamo ribadito il nostro disappunto per l’atteggiamento di ostruzionismo assunto in aula dalla maggioranza contro le proposte dell’opposizione. Negli interessi della citta’ abbiamo chiesto un tavolo istituzionale per affrontare tutti insieme una emergenza che di giorno in giorno si fa sempre piu’ drammatica. Dopo aver, in un primo tempo accettato la proposta di leale collaborazione, da un mese la maggioranza M5S ha negato ogni spazio possibile di collaborazione per adottare misure importanti a favore delle categorie produttive, dei lavoratori, della cultura e del sociale.”

“La bocciatura di tutte le proposte avanzate dal PD nell’ambito della collaborazione istituzionale in Campidoglio ci costringe a sospendere la nostra partecipazione al tavolo in attesa di un chiarimento urgente con la Sindaca Raggi. O si riparte dalla fase 1 con la serieta’ e la consapevolezza che necessita la situazione di fatto e si giunge quindi ad una vera collaborazione anche sulla fase 2 relativa alla situazione di bilancio e alla ripartenza del motore economico della citta’ e delle sue aziende comprese quelle capitoline, o evidentemente non ci sono piu’ i margini per poter proseguire in un’azione istituzionale che al momento e’ stata rigettata dal gruppo di maggioranza.”

“O si condividono contenuti veri, in un rapporto leale non solo a parole e si comprende che gli interessi della citta’ sono superiori a quelli di parte o altrimenti non ci interessa continuare in questo in un inutile gioco puerile di numerica sovrapposizione. La nostra unica intenzione e’ quella di produrre atti utili per la citta’ di Roma. Non ci presteremo ad altre rappresentazioni se non si prendono in seria considerazione le proposte avanzate dal nostro gruppo che sono frutto dell’interlocuzione e dell’ascolto delle forze sociali ed economiche della citta’. Con senso di responsabilita’ abbiamo votato a favore di atti utili ai cittadini, presentati sia dal M5S come delle altre forze politiche, la stessa attenzione e responsabilita’ ci saremmo aspettati da chi oggi governa la citta’”. Cosi’ in una nota il gruppo del Pd al Comune di Roma.